Kruibeke viert gouden jubileum van Antoine Denert in gemeenteraad: “Maar ik denk nog lang niet aan stoppen”

Kruibeke Copa Crubeca voert WK-dorp af: “Te veel financiële risico’s bij een winteredi­tie”

De Rode Duivels zal men volgende maand niet op groot scherm kunnen volgen bij Copa Crubeca in Kruibeke. De organisatie besliste om het evenement af te gelasten. Het Kerkplein in Kruibeke is weliswaar beschikbaar, maar het financieel risico is te groot. “We hebben alle alternatieven bekeken maar niks komt in de buurt van de sfeer en gezelligheid die we kennen van de voorgaande edities.”

10 oktober