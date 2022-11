Kruibeke laat openbare verlichting dieper dimmen tot 35%: “Dankzij ledlampen al 10% op energiefactuur bespaard”

De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen en ook Kruibeke zoekt naar manieren om de energiefactuur te doen dalen. De klemtoonverlichting van de kerken in zowel Kruibeke, Bazel als Rupelmonde is uitgeschakeld sinds 10 oktober 2022. In straten met ledarmaturen wordt de verlichting tussen 22 uur en 6 uur nu reeds met 50% gedimd. In straten met een klassieke verlichtingsarmatuur wordt in sommige straten de helft van de armaturen beurtelings uitgeschakeld. Van de 3.248 armaturen in Kruibeke zijn er momenteel 1.076 (33%) led. Hierdoor lag het elektrisch verbruik in 2021 reeds 10% lager dan in 2015.

Dieper dimmen

De ambitie is uiteraard om dit nog beter te doen. Daarom werd aan Fluvius gevraagd om vanaf deze week het principe van ‘Dieper Dimmer’ uit te werken. Hierbij wordt het brandregime van de 542 interactieve verlichtingstoestellen aangepast. Tussen zondag en donderdagavond wordt de verlichting vanaf 20 uur gradueel gedimd naar 75% naar 50% tegen 22 uur en zelfs 36% tussen 23 uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends. Daarna gaat het terug gradueel omhoog tot 100% tegen de start van de ochtendspits om 6 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond gebeurt hetzelfde maar gaat het slechts tot 50% omwille van de veiligheid. Met deze aanpassing zou per toestel 9% energie bespaard kunnen worden.

Proefproject

Het kruispunt van de Portugezenstraat en de Gauwstraat blijft wel volledig verlicht om veiligheidsredenen.

Bijkomend wordt als test ook voorzien om de interactieve verlichting in de Portugezenstraat volledig te doven tussen zondag en donderdag tussen 23 uur en 4 uur ‘s nachts. Met deze aanpassing zou per toestel 24% energie bespaard kunnen worden. Op vrijdag en zaterdag blijft de capaciteit ’s nachts wel beperkt tot minstens 50%. Het kruispunt met de Gauwstraat blijft om veiligheidsredenen constant volledig verlicht.

Lagere temperatuur

In de verschillende openbare gebouwen wordt de thermostaat ook naar beneden gedraaid. Zo wordt bijvoorbeeld de dagtemperatuur in de grote hal van de sporthal verlaagd van 16 naar 15°C. In de kleedkamers gaat het van 20,5 naar 20°C. In publieke gebouwen zoals OC De Brouwerij of ’t Stadhuys gaat de comforttemperatuur van 22 naar 20°C. Per locatie worden één of meerdere personen, ook wel energiewakers, aangeduid die medewerkers sensibiliseren om bewust om te gaan met energie. Ze waken er ook over dat de voorgestelde maatregelen worden opgevolgd zoals het doven van de lichten tijdens de middagpauze en op het einde van de werkdag, computers volledig uitschakelen in plaats van ze in sluimerstand te laten staan, sluiten van sasdeuren. Het zijn kleine bijdragen, maar ze beïnvloeden de teller wel degelijk.

Energiebesparende investeringen

Op langere termijn wil men het patrimonium duurzaam aanpassen. De relighting van sporthal Dulpop is voor uitvoering gepland tegen medio 2023 en het vervangen van de veldverlichting van de aanpalende voetbalvelden zal nog dit najaar gebeuren. Verder komen er nog dit najaar extra isolatie en zonnepanelen op het dak van de buitenschoolse kinderopvang Kruibeke en worden vier oude dieselvoertuigen van de gemeentelijke Technische Dienst vervangen door vier nieuwe elektrische wagens. In de loop van november wordt tot slot een energiedeelsysteem opgestart waarbij overschot aan elektriciteit afkomstig van de zonnepanelen van ‘t Stadhuys en de buitenschoolse kinderopvang in Kruibeke gebruikt zal worden in het gemeentehuis in Kruibeke.

