Kruibeke haalt de grove bezem boven tijdens Lentepoetsdag

Iedereen leeft graag in een nette, mooie omgeving. De keuze tussen stof en waaivuil, of fleurige bloemetjes in de straat, is snel gemaakt. Kruibeke tekende daarom in op een coachingtraject van drie jaar met Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. De eerste actie die op het programma staat, was onmiddellijk erg ambitieus: “We hebben elke inwoner opgeroepen om zelf een lenteschoonmaak te houden in de straat”, vertelt schepen van openbaar groen Caroline Vermeulen. “Dat kon heel eenvoudig door letterlijk voor de eigen deur te vegen, maar dat kan ook door de gevel op te fleuren met bloemen of met buren en vrienden samen op zwerfvuilronde te gaan.”