Kruibeke en Beveren opnieuw rond de tafel om te spreken over fusie

De gemeenteraad van Kruibeke besliste vorige maand om het lopend fusietraject met Beveren stop te zetten en eerst gesprekken aan te knopen met alle buurgemeenten. Naast Beveren worden dus ook Zwijndrecht en Temse betrokken in de gesprekken. In tegenstelling tot het vorig traject zitten ook de oppositiepartijen dit keer mee aan tafel. In Beveren klonk op de gemeenteraad dezelfde vraag maar kreeg men nul op rekest. “Jammer want ook in Zwijndrecht is een identieke motie goedgekeurd en zal de oppositie mee de gesprekken aanvatten”, zegt Bram Massar (Groen). Ook Jan Creve (Beveren 2020) betreurt dat er geen voorafgaand debat plaatsvindt. “Er worden blijkbaar geen lessen getrokken uit het faliekant aflopen van de vorige gesprekken die ‘in den duik’ gebeurden.”

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is er een fundamenteel verschil met Kruibeke en Zwijndrecht. “Hier hebben we namelijk wel een duidelijke meerderheid van 23 tegenover 12 zetels. We gaan niet zelf met 2 mensen van onze coalitie en 7 van de oppositie rond de tafel zitten. We vellen echter ook geen oordeel over hetgeen er in beide buurgemeenten beslist werd door de gemeenteraad. Er is de vraag gesteld voor een gesprek en daar gaan we uiteraard ook op in.” Volgens Van de Vijver was het afgelopen donderdag een constructieve bijeenkomst. “Er zijn wel duidelijk verschillende strekkingen, de ene al wat kritischer dan de andere. Het is nu aan Kruibeke om zijn ei te leggen. Eind juni zitten we ook samen met Zwijndrecht. We zullen dan wel horen welk standpunt beide gemeenten innemen maar het zou wel wenselijk zijn dat we voor het einde van het jaar weten waar we staan.”