Kruibeke blijft GAS-loze gemeente dankzij wisselmeerderheid: “Er zijn al genoeg pestbelastingen”

KruibekeEr komen dan toch geen GAS-boetes in Kruibeke. De fractie van voormalig burgemeester Antoine Denert (N-VA) heeft hiervoor een wisselmeerderheid gevonden met SamenVoorKruibeke en een onafhankelijk raadslid. Huidig burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) reageert ontgoocheld, maar legt zich bij de situatie neer. Hij mag zich echter terecht zorgen maken in welke mate Kruibeke nu politiek onbestuurbaar dreigt te worden.

Kruibeke is naast Zandhoven één van de laatste gemeenten in ons land die nog geen GAS-reglement heeft. Met deze Gemeentelijke Administratieve Sancties kan men overtredingen bestraffen die door het parket niet meer vervolgd worden. Omdat Kruibeke deel uitmaakt van een politiezone met buurgemeente Temse, was er tussen beide afgesproken om samen een nieuw reglement op te stellen dat op 1 april in voege gaat.

In Kruibeke werd het echter al een paar keer van de agenda afgevoerd. Onafhankelijk gemeenteraadslid Catherine Hermans is namelijk geen voorstander van GAS-boetes. Meer nog: ze ondertekende mee een agendapunt voor aanstaande maandag dat het bestuur opdraagt om het GAS-reglement definitief in te trekken. Het agendapunt draagt de signatuur van oud-burgemeester Antoine Denert en kon ook rekenen op de steun van SamenVoorKruibeke. Er is dus een wisselmeerderheid gevonden.

Lieve mensen politiek

Antoine Denert is tevreden met de steun en de terugkeer van zijn ‘lieve mensen-politiek’. “Het is mijn oprechte overtuiging dat men beter kan sensibiliseren in plaats van meteen met boetes te gooien”, legt hij uit. “Er zijn geen aanwijzingen dat er in Kruibeke meer samenlevingsproblemen, overlast of kleine criminele feiten zijn dan in andere gemeenten waar men wel GAS-boetes oplegt. Die GAS-boetes zijn eigenlijk een verkapte vorm van pestbelastingen. Voor de problematiek van sluikstorten bestaat trouwens al een gemeentelijk retributiereglement. Als we de dader betrappen, volgt de factuur voor de opkuis. Men wil GAS-boetes onder meer opleggen voor nachtlawaai of geluidsoverlast, maar met overleg bereik je veel meer.”

Wisselmeerderheid

De wisselmeerderheid stelt voor om de GAS-loze gemeente als pilootproject permanent te evalueren door te de resultaten naast die van vergelijkbare gemeenten als Sint-Gillis-Waas te leggen. Het bestuur wordt ook opgedragen om dit ‘positieve beleid’ te communiceren via al haar kanalen. In plaats van een GAS-ambtenaar aan te werven, wordt ook gevraagd om een overlastcoach of ‘sfeerbeheerder’ aan te stellen.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) reageert ontgoocheld, maar zal zich bij de beslissing van de gemeenteraad neerleggen. “We gaan dus aan de burgers vragen om zich voorbeeldig te gedragen en veronderstellen dat alle inwoners ‘lieve mensen’ zijn. We zullen zien waartoe het leidt. Men kan ons wel niet verplichten om een straathoekwerker aan te werven. In het GAS-systeem was gratis bemiddeling voorzien, maar dat wordt nu mee in de vuilnisbak gekieperd. Ik neem het SamenVoorKruibeke ook kwalijk dat ze eerst akkoord gaat om de discussie uit te stellen tot na de coronapandemie en vervolgens dit voorstel steunt. Dat is woordbreuk.”

Politieke onbestuurbaarheid?

Men kan zich ook afvragen in hoeverre Kruibeke politiek nog bestuurbaar is door deze wisselmeerderheid. “We zitten inderdaad op het randje”, geeft Van Laere toe. “We wisten op voorhand dat dit kon gebeuren met zo’n krappe meerderheid. Men kan vanaf nu naar willekeur punten goed- of afkeuren. Ik hoop alleen dat men Kruibeke niet naar de afgrond brengt.”

Antoine Denert wil het alvast niet bij dit ene initiatief laten. “De gemeenteraad is door het nieuwe decreet voor lokaal bestuur te veel gedevalueerd tot praatbarak, terwijl het college ruime bevoegdheden kreeg. Dit is dus ook een signaal dat de gemeenteraad nog altijd een belangrijke democratische rol kan vervullen.”