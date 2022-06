Kruibeekse Ruilvrienden verzamelen in gemeenteschool

Beveren Na de speelplei­nen worden ook gemeente­lij­ke sportter­rei­nen rookvrij: “Want zien roken, doet roken”

De gemeentelijke sportterreinen worden vanaf dinsdag rookvrij. Twee jaar geleden werd het rookverbod ook al ingevoerd op de speelpleinen en in een volgende fase volgen de schoolpoorten. “Het is echter geen heksenjacht. We gaan dus geen boetes uitdelen, maar we rekenen wel op de verantwoordelijkheidszin om niet te roken in het bijzijn van jongeren.”

31 mei