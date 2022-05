Kruibeekse gemeenteraad zet fusiegesprekken met Beveren stop om ze vervolgens meteen terug op te starten: “Maar dit keer wel met een mandaat”

Volgens Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) heeft het college van Kruibeke voor zijn beurt gesproken omdat er duidelijk geen meerderheid is binnen de gemeenteraad. “Dit traject is in gang gezet door de twee burgemeesters en twee schepenen. Nu stopt het dus. We willen als oppositie echter onze verantwoordelijkheid nemen en een nieuwe fusietraject opstarten maar dan moet er wel op een andere manier tewerk worden gegaan. Zo willen we eerst onderzoeken in welke mate Kruibeke vandaag nog voldoende bestuurskrachtig en zelfbedruipend is. Dit moet geen doctoraatsthesis zijn. Dit onderzoek kan tegen eind juni klaar zijn. Tegelijk willen we nieuwe gesprekken starten met zowel Beveren, Temse als Zwijndrecht.”

Tijdverlies

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) vindt dit een nodeloos vertragingsmanoeuvre. “We kunnen vandaag onze basisverplichtingen naleven maar we stoten wel tegen onze limieten aan. Daar is geen studie voor nodig om dit te weten. Er is trouwens ook gepolst naar de interesse bij de andere buurgemeenten maar er bleef slechts één gesprekspartner over. Opnieuw rond de tafel gaan zitten met dezelfde mensen is in mijn ogen dus puur tijdverlies.”

Miskenning van gemeenteraad

Stassen ziet echter een wezenlijk verschil. “We zijn als gemeenteraad pas geïnformeerd toen de trein al vertrokken was. Bij iets fundamenteel als een fusie moet de gemeenteraad vanaf stap één betrokken zijn. Zeker in de huidige constellatie van de gemeenteraad kan een beslissing maar beter unaniem gedragen zijn.” Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.) sluit zich hier volmondig bij aan. “We wisten zelfs al wat het nieuwe belastingregime zou worden. Met zo’n beloften creëert men reeds een bepaald klimaat om de gunst van de inwoners te winnen. Dit is een flagrante miskenning van de gemeenteraad.”

Mandaat

Het huiswerk moet dus worden hermaakt. De gemeenteraad besliste vrijdagavond om opnieuw fusiegesprekken op te starten. Er wordt terug van nul begonnen. Er zal dus ook opnieuw met Temse en Zwijndrecht worden gesproken. De gemeenteraad zal begin volgende week al bijeenkomen om een werkgroep samen te stellen. Met uitzondering van een onthouding van schepen Kris Smet (CD&V) keurde de raad dit unaniem goed. “De uitkomst kan uiteindelijk misschien dezelfde zijn maar dan is er wel een echt mandaat om te spreken met Beveren”, vindt Jos Stassen. De gemeenteraad besliste vrijdag ook dat er ten allen tijde een referendum kan worden gehouden bij de bevolking. Tegen september moet er duidelijkheid zijn: een fusie of toch alleen verder.

Beveren wacht af

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) neemt akte van de beslissing van de Kruibeekse gemeenteraad. “Maar voor het einde van het jaar zullen er hoe dan ook knopen moeten doorgehakt worden. We hebben zelf wel geen ambitie om Temse mee in bad te nemen in dit fusieverhaal. Het is niet fusioneren om te fusioneren. Met Kruibeke is er al een hechte band en volgens mij is er ook een draagvlak voor bij de bevolking.”