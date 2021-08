Kop-staartbotsing tussen vier vrachtwagens in staart van file op E17: één zwaargewonde

Het ongeval gebeurde net voor het parkeerterrein in Kruibeke. Een Portugese chauffeur had de file richting Antwerpen te laat opgemerkt en reed in op een Poolse vrachtwagen die stond aan te schuiven. Door de klap werd deze truck tegen twee voorliggers gekatapulteerd. De ravage is aanzienlijk. De brandweer moest de Portugese chauffeur uit zijn verhakkelde cabine bevrijden. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee van de vier vrachtwagens moeten getakeld worden. Lange tijd waren er drie rijstroken versperd, wat heel wat extra file veroorzaakt. Nu is er één rijstrook vrijgemaakt maar er zijn nog altijd lange wachttijden. Vanuit Gent rijd je best over Brussel naar Limburg.