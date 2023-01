Knelpunten in Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek worden weggewerkt om wateroverlast te stoppen

De Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek treden enkele keren per jaar uit hun oevers. Daardoor staan straten blank en bedreigt het water ook huizen in de Gauwstraat, Kerkstraat en Portugezenstraat. “De storm van 2016 en de daaropvolgende waterellende was de spreekwoordelijke druppel. We hebben toen een studiebureau aangesteld om het waterlopenstelsel te herbekijken”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid. “De plannen zijn nu af en de werken kunnen van start gaan. Deze zullen een structurele oplossing bieden aan de wateroverlastproblematiek in de regio.”