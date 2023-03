Kinderen uitgenodigd om fopspeen in tutjesboom te hangen

Soms worden de tutjes meegegeven met de Sint of de paashaas. Dit kan slechts op enkele vaste momenten tijdens het jaar. Een tutjesboom is echter het hele jaar lang beschikbaar. Deze traditie is in Denemarken, Zweden en Noorwegen al jaar en dag ingeburgerd en nu duikt de tutjesboom ook steeds meer op in onze contreien. De gemeente Kruibeke liet een exemplaar neerpoten in het Kabouterbos. Het Huis van het Kind organiseert op woensdag 22 maart een gezamenlijk afscheidsmoment van de fopspeen. Om 14 uur zijn alle kinderen welkom en krijgen ze achteraf een zoete versnapering. Men kan het ook in gezinsverband doen en een foto van het grote moment mailen naar huisvanhetkind@kruibeke.be. Enkele dagen later ontvang je een leuke verrassing in de brievenbus.