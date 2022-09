Kersvers Belgisch kampioen barbecue Tom (45) mag ons land verdedigen op WK in de Verenigde Staten: “Voortdurende zoektocht naar het perfect gegaard stuk vlees”

Kruibeke Cultuur­raad deelt Kruibeekse cultuur­prij­zen uit

Naar jaarlijkse traditie zijn in Kruibeke de cultuurprijzen uitgereikt. Met dit initiatief wil de cultuurraad het brede culturele leven in de bloemetjes zetten en stimuleren. Er werden drie prijzen uitgedeeld: één voor een vereniging die in de loop van het jaar een uitzonderlijk evenement of project realiseerde, één voor een cultureel verdienstelijk persoon en één voor aanstormend talent.

