Kerkplein krijgt na jaren smeekbedes eindelijk zijn zebrapad, eentje in regenboogkleuren

De gemeente dringt al vele jaren aan op de aanleg van zebrapaden in het centrum van Kruibeke. De gewestweg N419 werd vorig jaar nog heraangelegd ter hoogte van het Kerkplein. De klinkers werden vervangen door asfalt maar ook toen kwam er geen goedkeuring voor een oversteekplaats. Dat het nu plots wel kan, is een gevolg van een beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Zij kondigde eind vorig jaar aan dat er in iedere gemeente of stad in Vlaanderen minstens één regenboogzebrapad op een gewestweg moet worden aangelegd.