Kattentherapeute Anneleen Bru lanceert kledinglijn ‘I Love Happy Cats’: “Geknipte manier om een conversatie op te starten over katten”

Kruibeke Voorzorgs­maat­re­ge­len tegen PFAS-vervuiling rond brandweer­ka­zer­ne: “Extra beplanting of houtschors in speeltuin”

Op verschillende meetpunten op het vroegere oefenterrein van de brandweerkazerne in Kruibeke zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem. Omwonenden krijgen het advies om uit voorzorg een aantal maatregelen na te leven. Voor de vlakbij gelegen speeltuin van de buitenschoolse kinderopvang wordt bekeken of er extra beplanting of schors kan worden aangebracht.

24 maart