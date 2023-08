Judo Bazel vernieuwt bestuur en lanceert nieuw logo: “Terug meer inzetten op competitie maar ook vriendschapsbanden verstevigen”

Verwarring over openstel­ling jaagpad langs Durmedijk

Er is enige verwarring ontstaan over het openstellen van het jaagpad langs de Durmedijk tijdens het bouwverlof. De Fietsersbond reageert boos omdat het jaagpad de voorbije weken toch afgesloten bleef ondanks de belofte van de Vlaamse Waterweg. Het gaat echter enkel om het deel naast en onder de N41 dat tijdelijk opengesteld was.