Inwoners en scholieren denken na over milieu tijdens Kruibeekse Klimaatweek: “Want iedereen moet steentje bijdragen”

Zowat alle klimaatwetenschappers ter wereld zijn het erover eens dat de opwarming van het klimaat een feit is en dat de mens de belangrijkste oorzaak is. Daarom bundelt de gemeente Kruibeke de krachten met verschillende organisaties en verenigingen om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering.

Tijdens de eerste editie van de Kruibeekse Klimaatweek loopt er een tentoonstelling in OC De Brouwerij, worden er meerdere lezingen georganiseerd en kan men deelnemen aan een klimaatwandeling met de Barbiergidsen. Het Lokaal Bestuur zet ook haar eigen inspanningen in de verf. “We hebben nog een hele weg te gaan maar kunnen toch al een mooi rapport voorleggen”, vindt schepen van Milieu Filip Vercauteren (CD&V). “Er zijn 18 pleintjes waar we aan extensief groenbeheer doen, er zijn voor 1.700 meter aan hagen en 31.013 struiken geplant, er kwam 19 meter aan geveltuinen bij en we hebben 850 vierkante meter openbaar domein onthard. Tegen 2030 willen we 17.000 extra bomen, één voor elke inwoner. Daar staat de teller op 3.147 exemplaren.”

Vergroening

Volledig scherm Het thema van de expo in OC De Brouwerij is vergroening. © Kristof Pieters

Maar verandering moet ook van de inwoners zelf komen. En dat is nu het opzet van de Kruibeekse Klimaatweek. “Voor de tentoonstelling kozen we als centraal thema voor ‘vergroening’. We willen bezoekers goede initiatieven uit Kruibeke meegeven en concrete tips waarmee ze aan de slag kunnen”, zegt Frank Defoort, voorzitter van de Gezinsbond. “Kleine ingrepen maken namelijk ook een verschil.”

Scholen betrekken

Volledig scherm In totaal zullen een duizendtal scholieren deelnemen aan één van de activiteiten. © Kristof Pieters

Jong geleerd is oud gedaan en daarom nemen ook zowat 1.000 Kruibeekse scholieren actief deel. Zo is er een kleurwedstrijd voor de kleutertjes terwijl leerlingen van de 2de graad basisonderwijs samen met de Natuurouders aan de slag gaan met de klimaatkoffer. Ook de scholieren van Sint-Joris Bazel werken een hele week rond het thema en gaan rond het thema in debat.

De Kruibeekse Klimaatweek loopt tot en met 5 maart. Een overzicht van alle activiteiten is hier terug te vinden.

Volledig scherm Maandagavond vond de prijsuitreiking plaats van de kleurwedstrijd voor kleuters. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.