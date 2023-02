IN BEELD. Nabukodonosor slingert boven het publiek tijdens 60e carnavalsstoet in Mercatorstede

Prins Michiel I mocht samen met zijn hofnar Yannick de stoet op gang trekken. Een mooi moment want hier heeft hij maar liefst drie jaar op moeten wachten. In Rupelmonde is de plaatselijke inbreng altijd erg groot en dat was nu niet anders met de Scouts & Chiro van Rupelmonde, de Repmondse Carnavalvrienden en de Dulle Lullen & Poesjes. Nabukodonosor mocht de stoet feestelijk en vooral spectaculair afsluiten. Voor het 35-jarig jubileum werd de praalwagen ‘Geklungel in de jungle’ gebouwd. In Steendorp mocht de groep zaterdag al een generale repetitie houden maar waren er problemen met de verreiker. Die waren zondag opgelost zodat de carnavalisten aan lianen over de straat en over het publiek konden slingeren.