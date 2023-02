Horecakoppel keert terug met foodtruck en zomerbar ‘Un Bon Moment’: “We brengen niet alleen de wijn maar ook de levensstijl van de Provence naar België”

Turkse moskee wil 100.000 euro ophalen voor slachtof­fers aardbeving: “Ook al tiental mensen vertrokken om hulp te bieden”

De Turkse moskee in Temse wil 100.000 euro ophalen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Een ambitieus bedrag, maar na enkele dagen staat de teller al op 75.000 euro. “De solidariteit is hartverwarmend”, zegt ondervoorzitter Adem Gündogdu. “En niet alleen in onze eigen gemeenschap.”