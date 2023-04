Halfuur file op E17 richting Antwerpen door ongeval in Kruibeke: moeilijke doorgang

Temse voert combitaks in: amokmakers moeten voortaan betalen voor ritje met politie

De gemeenteraad van Temse heeft beslist om een zogenaamde combitaks in te voeren. Dat is een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. Het gaat om dronken personen of mensen die overlast veroorzaken. Een ritje zal 100 euro kosten.