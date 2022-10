Groen licht voor fusiegesprekken maar standpunten in gemeenteraad blijven ver uit elkaar liggen

De gemeenteraad moest zich maandagavond buigen over de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging met Beveren en Zwijndrecht. Het voorkeurscenario is een samenvoeging van de drie gemeenten maar het besluit laat ook een fusie toe tussen Beveren en Kruibeke als Zwijndrecht zou afhaken.

Liever Zwijndrecht

SamenVoorKruibeke ziet dit scenario echter niet zitten. Volgens oud-burgemeester Jos Stassen is Kruibeke meer gebaat bij een fusie met enkel Zwijndrecht. “Eventueel met Beveren erbij maar zeker niet alleen met Beveren want dan is het niet meer dan een annexactie. Kruibeke, Bazel en Rupelmonde worden dan gewoon deelgemeenten naast de acht bestaande van Beveren.” Volgens Stassen heeft Beveren vooral geopolitieke redenen. “Namelijk een groot blok vormen tegen Antwerpen. In Kruibeke is men jammer genoeg het geloof kwijt in de eigen kracht. Ook met beperkte middelen kan men heel wat zaken realiseren.” Fractievoorzitter Kristof Van de Vyver ziet eveneens een scheefgetrokken verhouding van 25% Kruibeke en 75% Beveren. “De wortel die men voorhoudt is schuldvermindering maar daar is Beveren het meest bij gebaat. We vrezen echter dat tegen het einde van de eerste legislatuur alles al opgesoupeerd zal zijn.” Tina Van Havere staat persoonlijk ook weigerachtig tegenover een fusie. “Want ik hoor alleen maar dat men erin ‘gelooft’ zonder dat er cijfers tegenover staan. De beloofde burgerparticipatie is er nog altijd niet. Met Zwijndrecht zou het echter een huwelijk op meer gelijke voet zijn.”

Nog geen definitieve beslissing

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) betreurt dat er zoveel doemdenken is. “De fusie van Groot-Kruibeke in de jaren zeventig is ook een succes gebleken. Alle deelgemeenten hebben hun identiteit behouden. Ik begrijp de angst niet om op te gaan in een groter geheel. En wat de cijfers betreft: we moeten eerst de oefening maken om deze te kennen. Pas dan kunnen we een definitieve beslissing nemen.”

Niet alleen ambtenaren

SamenVoorKruibeke diende nog een amendement in waarbij men de stekker eruit zou trekken als Zwijndrecht afhaakt maar dat was voor de meerderheid en de fractie DENERT geen optie. Ook een afgezwakte versie met enkel een voorkeur voor Zwijndrecht werd weggestemd. Het voorstel van Antoine Denert om de voorbereiding niet exclusief over te laten aan een ambtelijke werkgroep werd wel aanvaard. SamenVoorKruibeke onthield zich omdat er geen duidelijkheid werd gegeven over de samenstelling van de politieke vertegenwoordiging in deze werkgroep. Het fusiebesluit zelf werd met 16 van de 25 stemmen goedgekeurd.

