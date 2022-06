Getijdenmolen en Graventoren krijgen nieuwe toekomst: Toerisme Vlaanderen neemt erfgoedsite over

RupelmondeDe historische getijdenmolen en Graventoren in Rupelmonde krijgen een nieuwe toekomst. Het erfgoed wordt in erfpacht gegeven aan Toerisme Vlaanderen, dat er het verhaal van Mercator tot leven wil brengen. “Het was voor ons onmogelijk om de molensite op een goede manier uit te baten”, is het gemeentebestuur blij met de overname.

De getijdenmolen en Graventoren zijn te zien in elke toeristische brochure van Kruibeke. Dat viel ook Toerisme Vlaanderen op, dat het eeuwenoude erfgoed nu zelf in handen neemt. De molensite in de Nederstraat in Rupelmonde met de getijdenmolen, molenaarswoning en het voormalig infokantoor wordt door het gemeentebestuur in erfpacht gegeven.

Volledig scherm De getijdenmolen © pkm

“Voor ons is het onmogelijk om de molensite op een goede manier uit te baten”, geeft schepen Filip Vercauteren (CD&V) van Kruibeke aan. “Daarvoor hebben we niet genoeg personeel en financiële middelen. Er kan niet voldoende gemalen worden, technische problemen geraken moeizaam opgelost, een groot deel van de site staat leeg en de molen zelf is veel te weinig open voor publiek. Dat is zonde voor het unieke erfgoedpareltje, dat absoluut meer aandacht en waardering verdient. Eerdere plannen voor een B&B of een vakantiewoning in de molenaarswoning bleken niet haalbaar te zijn. We zijn dan ook blij dat Toerisme Vlaanderen zich engageert voor een inhoudelijke ontsluiting met respect voor het monument, zijn geschiedenis en ook zijn emotionele waarde. De nieuwe erfpachtregeling met Toerisme Vlaanderen wordt uiteraard gebonden aan een aantal voorwaarden.”

Volledig scherm De Graventoren © pkm

Niet alleen de getijdenmolen komt in handen van Toerisme Vlaanderen, maar ook de Graventoren. Die is in privéhanden. “Toerisme Vlaanderen wil in Rupelmonde de geschiedenis van het Gravenkasteel en van de getijdenmolen laten herleven”, weet schepen Vercauteren. “En ze wil er het verhaal van één van onze grootste meesters van de wetenschap tot leven brengen: Mercator. De dienst wil de site toeristisch verder ontsluiten en herbestemmen. Het is nog niet duidelijk wat er effectief zal ontwikkeld worden, maar de figuur van Mercator zal er een hoofdrol in spelen. De realisatie zal begin 2025 rond zijn en kadert binnen de viering van 600 jaar KULeuven.”

Volledig scherm Het uitzicht van op de Graventoren © pkm

De nieuwe uitbating van de molenaarssite en de Graventoren zal gepaard gaan met een participatietraject. “Alle verenigingen en personen die betrokken zijn bij de site zullen de kans krijgen om mee te beslissen over de nieuwe invulling ervan”, aldus schepen Vercauteren. “We blijven als gemeente ook nog steeds eigenaar van de molensite. Onze eigen activiteiten op de site zullen ook nog steeds voorrang krijgen.”

