Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kruibeke vandaag

Geen supporters welkom op oefenmatch SK Beveren: “We worden al heel seizoen behandeld als gevangenen”

De Supportersfederatie van SK Beveren heeft in een open brief aan de burgemeester en politie van Sint-Niklaas haar verontwaardiging geuit over de beslissing om de komende oefenwedstrijd tegen KV Mechelen achter gesloten deuren te laten doorgaan. Volgens een risicoanalyse kan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden maar dat trekken de supporters sterk in twijfel.