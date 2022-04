Gemeentebestuur zet licht op groen voor herontwikkeling oude scheepswerf tot woonwijk

Beveren Frietketel zet apparte­ment in Graven­dreef in lichter­laaie

In de Gravendreef in Beveren is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Het was de bewoner zelf van de flat op de tweede verdieping die het vuur in zijn keuken opmerkte. Een frietketel had vuur gevat.

23 april