Gemeente onderzoekt oprichting wereldklas en zoekt tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen

KruibekeNaar aanleiding van de vluchtelingencrisis in Oekraïne onderzoekt het Lokaal Bestuur Kruibeke in samenwerking met de onderwijsraad de mogelijkheid om een ‘wereldklas’ op te richten voor anderstalige nieuwkomers. Ook wordt bekeken of er leegstaande panden van de huisvestingsmaatschappij tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld voor vluchtelingen.

Op een infoavond voor mensen die zich kandidaat willen stellen als opvanggezin kwamen een vijftigtal mensen opdagen. “We hebben intussen ook samengezeten met de verschillende onderwijsinstellingen”, zegt schepen Filip Vercauteren (CD&V). “Momenteel verblijven er zes gezinnen uit Oekraïne in Kruibeke waarvan drie rechtstreeks via familie of vrienden hier terecht zijn gekomen.”

In totaal zijn er nog 26 kandidaat-gastgezinnen die ofwel hun eigen woning of een tweede verblijf aanbieden. Ook hebben zich een 15-tal vrijwilligers aangemeld om te tolken. “Structureel zal er op langere termijn wel een andere vorm nodig zijn van tijdelijke huisvesting”, beseft de schepen. “We bekijken nu met de huisvestingsmaatschappij of er panden ter beschikking kunnen worden gesteld worden die nu leeg staan in afwachting van renovatie of afbraak. Dit is voor alle duidelijkheid een apart circuit, los van de wachtlijst en met een tijdelijk karakter.”

Voor de oprichting van een wereldklas is men nog op zoek naar een leerkracht, tolken Oekraïens en vrijwilligers. De leerkracht onthaalonderwijs moet een diploma bachelor in het onderwijs of een diploma in een sociale of humane richting hebben. Kandidaten kunnen zich aanmelden via www.kruibeke.be/wereldklas, huisvanhetkind@kruibeke.be of 03 740 04 36