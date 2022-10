Gemeente neemt maatregelen om energie te besparen: “Verwarming twee graden minder en straatverlichting vroeger uit”

kruibekeNet als veel andere gemeenten neemt ook Kruibeke een aantal maatregelen om de energiefactuur te drukken. Zo zal de verwarming in publieke gebouwen twee graden lager gezet worden en gaat de straatverlichting in landelijke straten uit tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends.

Kruibeke gaat de verwarming in openbare gebouwen zoals De Brouwerij deze winter twee graden minder zetten. Normaal bedraagt de temperatuur continu 21 graden maar dat wordt teruggebracht naar 19 graden. “Nog steeds een comfortabele temperatuur om in te werken”, zegt schepen Filip Vercauteren (cd&v), bevoegd voor energie.

Straatverlichting doven

Een andere ingreep is het vroeger doven van de straatverlichting. “We hebben de vraag gesteld aan Fluvius om de verlichting te doven tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends maar dan wel enkel in landelijke straten. Omdat we niet de enige zijn die dit vragen, is er bij Fluvius wel een wachtlijst. We weten dus nog niet wanneer dit in voege zal treden. Daarnaast gaan we ook de klemtoonverlichting op monumenten en kerkgebouwen vroeger doven, eveneens vanaf 23 uur ’s avonds.”

Op kerstverlichting wordt er voorlopig niet bespaard. “Het gaat vooral om ledverlichting en het verbruik ligt niet zo hoog. We willen onze inwoners ook niet de gezelligheid ontnemen van de eindejaarsperiode en besparen liever op vlakken die ook echt een verschil maken.”

Relighting sporthal

Zo komt er een relighting van sporthal De Dulpop in Bazel. De huidige verlichting is energieverslindend en wordt vervangen door ledverlichting. “We gaan per gebouw ook een meter of peter aanstellen die erop toe moet zien dat er geen energieverspilling is. Deze persoon gaat ’s avonds na of alle lichten gedoofd zijn en computers zijn uitgeschakeld.”

Quote Een toename van vragen voor financiële hulp is er nog niet. Mensen komen vaak pas aankloppen als het water al aan de lippen staat Filip Vercauteren, schepen

Bij het Sociaal Huis is er voorlopig nog geen stijging te merken van het aantal aanvragen voor financiële hulp maar volgens Vercauteren is dat een vertekend beeld. “Veel mensen wachten momenteel nog op hun afrekening van elektriciteit en gas. Bovendien proberen velen het eerst zelf op te lossen. Vaak lukt dit niet en is er een opbouw van schulden. Pas als het water aan de lippen staat, komen ze bij het OCMW aankloppen.”

Tussenkomst energiefactuur

De gemeente schiet inwoners die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen nu ook al ter hulp. “Het gaat om een bestaand reglement dat we in maart hebben aangepast en uitgebreid”, legt Vercauteren uit. “Vroeger was dit enkel voor mensen met een leefloon maar we hebben de inkomensgrens opgetrokken. Ook de bijdrage is verhoogd van 400 naar 600 euro.”

Voor een aantal energiebesparende maatregelen is er ook een tussenkomst. “Naast bijvoorbeeld premies voor superisolerend glas en gevelrenovatie betalen we als gemeente ook de intrest voor mensen die via Interwaas een energielening afsluiten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.