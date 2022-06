Gemeente informeert over verplicht conformiteitsattest: “Verhuurders niet afschrikken want er is nu al tekort aan huurwoningen”

“De infoavond was een groot succes en bevestigt de nood aan informatie, zowel bij de verhuurders als huurders”, zegt schepen Filip Vercauteren (CD&V). “Dit was de eerste keer dat onze gemeentelijke diensten vanuit hun rol als bemiddelaar en ondersteuner samen met Woonpunt Waasland een overzicht hebben gegeven van alle steun- en subsidiemaatregelen.

Momenteel legt de gemeente nog geen sanctie op als het verplicht conformiteitsattest ontbreekt. “We zetten eerst in op sensibilisering. Verhuurders en huurders zijn zich niet altijd bewust van wat veilig en gezond is. Er is sowieso al een tekort aan gezonde, veilige en betaalbare huurwoningen. Zeker voor huishoudens met een beperkt budget is het dikwijls een moeilijke zoektocht. Het conformiteitsattest is een controle-instrument. Onze diensten kunnen bemiddelen om te vermijden dat er een dossier moet opgestart worden bij het vredegerecht.”