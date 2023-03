Gemeente geeft financiële steun aan slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Het totale aantal doden bedraagt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer dan 37.500, maar het aantal slachtoffers blijft oplopen. Nog eens 80.000 anderen raakten gewond, honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en 1,3 miljoen mensen zijn ontheemd. De barre winter in de regio maakt de situatie nog gevaarlijker. Op korte termijn wordt er voornamelijk ingezet op het bieden van de meest noodzakelijke hulp. Op langere termijn volgt de heropbouw.

De gemeente geeft 1.000 euro aan het 12-12 Consortium dat giften verdeeld over zeven organisaties. Nog eens 1.000 euro gaat naar een lokaal initiatief van enkele jonge Turkse vrouwen uit Kruibeke. Zij bakten meer dan duizend Turkse pizza’s en plannen nog meer acties waarbij ze ook de scholen willen betrekken. De opbrengst gaat naar AFAD, de officiële hulporganisatie bij rampen die zowel in Turkije als Syrië actief is.