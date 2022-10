Gemeente gaat op zoek naar nieuwe locatie voor Reynaertbeeld

Het werk is van de hand van Bert Peleman en staat nu enigszins verscholen uit het zicht op het einde van de dreef naar Scaldiana. “Jammer want het is toch een fraai werk dat een meer prominente plaats verdient zoals het Mercatoreilandje of de CNR-site”, vindt Verest.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) geeft hem volmondig gelijk maar wijst erop dat het beeld op grond staat die geen eigendom is van de gemeente. “We kunnen het dus ook niet zomaar verplaatsen. We kennen uiteraard wel de eigenaar van de grond en misschien is dit een goede gelegenheid om eens rond de tafel te zitten. We willen namelijk ook graag de dreef zelf in bezit krijgen. De Gelaagstraat wordt in 2023 heraangelegd en dat is een geknipte kans om ook de dreef een opwaardering te geven. Het zou mooi zijn als we de dreef én het Reynaertbeeld in één deal kunnen gieten.” Volgens Van Laere stond het Reynaertbeeld oorspronkelijk op een steiger in de Schelde. Hij wil bekijken of dit in de toekomst misschien opnieuw mogelijk is.