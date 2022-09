Gelede lijnbus blokkeert urenlang omleidingsroute voor jaarmarkt

De bus kwam net niet tegen de gevel van een woning tot stilstand maar kon niet meer voor- of achteruit. De Lijn moest een ploeg ter plaatse sturen voor de takeling. Het ongeval veroorzaakte flink wat hinder. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2015 deed zich net hetzelfde voor. Toen blokkeerde het accordeonmechanisme bij het nemen van de scherpe bocht en kwam een bus eveneens muurvast te zitten. Het gemeentebestuur beloofde toen een evaluatie van het incident maar er zijn echter weinig omleidingsmogelijkheden in Bazel. Normaal is de bocht te nemen met een gelede lijnbus maar het vraagt wel heel wat stuurmanskunst van de chauffeur. Na het eerste ongeval was er al eens geopperd om aan De Lijn te vragen geen gelede bussen meer in te leggen als het jaarmarkt is. Dit had dit tweede incident alleszins kunnen voorkomen.