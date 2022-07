Geen zomerterras voor Bar Quatorze zonder vergunning voor luifel: “Dit is pure chantage en broodroof”

Alles draait rond een constructie die Bar Quatorze bij de opening in 2019 liet plaatsen voor de deur van de zaak aan het Koningin Astridplein. Voor de horecazaak is de buitenruimte een belangrijke troef. Volgens de gemeente moet er voor de luifel een omgevingsvergunning worden aangevraagd maar Martine Vlaeminck en Karim Othman zien dat anders. “Het is immers geen vaste constructie”, leggen ze uit. “De luifel hangt enkel vast aan de gevel maar is niet verankerd in de grond. Het zijn palen op betonblokken. In principe kan het op één dag weggehaald worden.”

Luifel

Groot was dan ook de verbazing maar vooral de verontwaardiging toen het koppel deze week een brief kreeg van de gemeente dat het zomerterras geweigerd werd zolang er geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de luifel. “Het is oneerlijk om die twee zaken aan elkaar te koppelen en eigenlijk is het gewoon chantage”, vinden Martine en Karim. “Alle horecazaken rond het plein krijgen een extra zomerterras. Voor andere werd intussen zelfs de rijbaan afgesloten met bloembakken.”

De discussie draait rond de luifel voor de zaak. Volgens het koppel een tijdelijke en wegneembare constructie maar volgens de gemeente een vaste.

Snel een omgevingsvergunning aanvragen, is volgens Martine geen optie. “We hebben al navraag gedaan bij architecten en die rekenen twee weken werk en kunnen pas starten na het bouwverlof. Dan is de zomer echter gedaan. Deze eis is dus pure broodroof en oneerlijk tegenover andere horecazaken. Bovendien betwisten we de noodzaak van een vergunning. Door toch een aanvraag in te dienen, riskeren we enkel het deksel op de neus te krijgen.”

Oogje dichtgeknepen

Waarnemend burgemeester Filip Vercauteren (CD&V) geeft toe dat het college het scherp speelt. “De voorbije twee jaar werd een oogje dichtgeknepen omwille van corona maar nu willen we onze eis hard maken”, legt hij uit. “Volgens ons is er voor de luifel wel een omgevingsvergunning nodig maar een oordeel kunnen we pas vellen als er een dossier is ingediend en de bevoegde ambtenaar zich hierover kan uitspreken. We zijn echter bereid om het zomerterras toe te staan zodra de aanvraag is ingediend. Dat kan bijzonder snel via het aanvraagformulier en enkele bijgevoegde foto’s. Het kost hooguit 50 tot 75 euro. We gaan dus zeker niet wachten tot er een beslissing is genomen over de omgevingsvergunning want dan zijn we inderdaad 60 dagen verder en is de zomer voorbij.”

Compromis in de maak?

Intussen kreeg Martine ook nog telefoon van de algemeen directeur van de gemeente Kruibeke. “Ik heb nogmaals gevraagd om de twee zaken van elkaar los te koppelen en kreeg de belofte dat het opnieuw voorgelegd zal worden aan het college. Hopelijk volgt er snel een beslissing want net nu wordt er een lange periode van zomers weer aangekondigd en gaan we het extra terras zeker kunnen gebruiken.”

De andere horecazaken hebben intussen wel een zomerterras gekregen op het plein

Langs de andere kant van het plein werd zelfs de rijbaan opgeofferd voor extra terrasruimte op het 'zomerplein'

