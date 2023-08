Geen verkavelingsplannen naast kasteeldomein Wissekerke

Ondanks kwakkel­weer sta­tus-quo bij bezoekers De Meerminnen: “Bekijken of er nieuwe investerin­gen nodig zijn”

Het subtropisch zwemparadijs De Meerminnen lijkt voorlopig nog geen profijt te halen uit de kwakkelzomer die we momenteel beleven. Het aantal bezoekers in juli bleef status-quo tegenover vorig jaar toen het weer veel beter was. Volgens LAGO-woordvoerster Lore Walravens wordt bekeken of er nieuwe investeringen nodig zijn. En daarbij speelt ook de komst van een gloednieuw zwemcomplex in buurgemeente Sint-Niklaas.