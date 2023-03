Geen overschotten meer van verse groenten voor voedselbank: “Dan gaan we het maar zelf telen”

Er is een tekort aan groenten in heel Europa. In veel supermarkten ligt er niet alleen minder in de rekken maar je betaalt er ook flink wat meer voor. Het groentetekort heeft twee oorzaken. Door een koud voorjaar is er veel minder aanvoer vanuit Zuid-Europa. In onze eigen contreien bleven dan weer heel wat serres leeg door de hoge energieprijzen. Ook bij de voedselbedeling in Kruibeke zien ze dat het aanbod aan groenten en fruit helemaal is weggevallen. “Er zijn gewoon geen overschotten meer van de supermarkt”, zegt Geert Magerman van de armoedeorganisatie Fonds 9150.

Zelfredzaam

Het Fonds ondersteunt de bedeling van voedselpakketten en heeft intussen al beslist om de financiële giften op te trekken. “Dit is een maatregel op korte termijn zodat men de noodzakelijke groenten en fruit kan aankopen”, legt Magerman uit. “Op langere termijn willen we echter meer zelfredzaam zijn. Daarom is het idee ontstaan om zelf een sociale voedselmoestuin aan te leggen.”

Restperceel

Een perceel grond werd hiervoor ter beschikking gesteld door tuinbouwer Marc De Kinders uit de Kromstraat in Kruibeke. “Ik teel hier kiwibessen maar heb nog een restperceel dat in aanmerking komt”, vertelt hij. “In het verleden was hier ook de sociale moestuin van Vasse Kweek en meer recent zijn er een aantal volkstuintjes ingericht door hobbytuinders die moesten verhuizen voor een bouwproject.”

Voor en door kansarmen

Het is de bedoeling dat kansarmen wel zelf de handen uit de mouwen steken. Sam Persoon, zaakvoerder van TerraNova Permakultuur, zorgt voor de begeleiding. “Het is een erg waardevol project waar ik met plezier mee de schouders onder zet”, vertelt hij. “Het gaat niet alleen om zelfredzaamheid maar ook om sociaal contact. Ik zal voor de technische ondersteuning zorgen en mensen uitleggen waarmee men allemaal rekening moet houden bij het telen van groeten. Hoe we de taken precies gaan verdelen, moet nog verder besproken worden. Eerst mensen vinden met groene vingers die zich willen engageren.”

Crowdfunding

Voor de inrichting van de moestuin zijn uiteraard ook middelen nodig. “Het gaat om plantgoed en zaden maar ook om basic materiaal om in de tuin te werken”, vult Magerman aan. “We hebben daarom dit project ingediend voor de campagne #Een hart voor Waas van het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Hierdoor zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. We organiseren een eigen crowdfunding en mikken op zo’n 5.000 euro. Het Streekfonds zal dit bedrag vervolgens verdubbelen. Dat is voldoende startkapitaal om deze moestuin uit de startblokken te krijgen.”

Steunen kan via deze link

