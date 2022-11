Geen dolomiet meer maar wegels in gras op begraafplaats

In 2020 werden op de begraafplaats van Bazel bij wijze van test enkele dolomietpaden vervangen door wegels in gras. Dankzij deze ingreep was het niet meer nodig om het onkruid tussen het dolomiet weg te branden. Deze techniek, op gas, is zeer arbeidsintensief en heeft maar een zeer beperkt resultaat in de tijd. Door de wegels in te zaaien met een zeer traag groeiend grasmengsel wordt ook het aantal maaibeurten beperkt.

De test in Bazel toonde aan dat het onderhoud van de wegels in gras merkelijk eenvoudiger is, de wegels visueel een mooier resultaat opleveren en bovendien zijn er sinds de opstart van de test nauwelijks klachten van inwoners. Daarom is nu beslist om op alle wegels, met uitzondering van de hoofdassen, de dolomietverharding te vervangen door gras. De gemeente trekt hiervoor een budget uit van 54.700 euro.

Portiers gezocht

Volledig scherm De begraafplaats van Rupelmonde kreeg een poort maar er is niemand om die dagelijks te openen en sluiten © Kristof Pieters

Intussen is de gemeente ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers om de poorten van de begraafplaatsen dagelijks te openen en te sluiten. In de gemeenteraad maakte Louis Verest (SamenVoorKruibeke) eerder al zijn beklag over rondhangende jongeren op het kerkhof van Rupelmonde. Hij spreekt over ontlasting op grafzerken en onzedelijk gedrag. “Er moet echt wel iets gebeuren want mensen gaan naar daar om troost te zoeken en willen niet met zulke zaken geconfronteerd worden”, zegt Verest. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere zijn er om die reden poorten geplaatst op de begraafplaatsen. “Maar we zijn er jammer genoeg nooit in geslaagd om iemand te vinden die zich wil engageren om deze elke dag te openen en sluiten. Misschien moeten we eens bekijken of er systemen zijn om dit automatisch te doen.”

