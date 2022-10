Geen Copa Crubeca, leve Balo Mundo: dan toch WK voetbal op groot scherm in feestzaal Balo

Balo Mundo zendt de matchen van de Rode Duivels uit tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Omdat Copa Crubeca forfait gaf wegens teveel risico’s bij een buitenevenement is er nu een alternatief indoor. Het event is een initiatief van de Kruibeekse liefhebbersvoetbalclub FC Blue Boys. “De bedoeling is om de voetbalcultuur en sfeer die al jaren rond de Rode Duivels zweeft ook in de winter in Kruibeke naar het grote scherm te brengen”, zegt Rens Cocquyt. “Gezelligheid en ambiance staan centraal. Dit alles vindt plaats in de bovenzaal van eetcafé Balo (vroegere Ons Huis). Laat die bal maar rollen, wij doen de rest.”