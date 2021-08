Frans (72) redde kleuter 39 jaar geleden van verdrinkingsdood in Schelde: “Wil weten hoe het hem vergaan is”

15 augustus 1982: het is een dag die voor altijd in het geheugen van Frans gegrift zal blijven staan. Met zijn zwangere vrouw en nonkel die op bezoek was in Kruibeke was hij toevallig in de buurt van de overzetboot aan de Kallebeek na een rondrit in het Waasland. Een jong gezinnetje, de ouders met twee kindjes en hun fiets stonden klaar om de oversteek te maken toen Frans plots een schel gegil hoorde dat door merg en been ging. “We had net rechtsomkeer gemaakt, maar ik ben meteen teruggekeerd.”