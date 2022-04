Fonds 9150 verzamelt op kerkplein voor doortocht Ronde van Vlaanderen: “Feestje bouwen met onze vrijwilligers”

De voorbije jaren konden inwoners van Kruibeke slechts een stukje meepikken van het wielerspektakel. De renners reden via de Burchtstraat Kruibeke binnen maar draaiden meteen af in de Molenstraat om koers te zetten richting Haasdonk. De renners zullen dit jaar de gewestweg in Kruibeke blijven volgen om uiteindelijk in Bazel via de Hoogstraat en Daalstraat en vervolgens de N485 richting Haasdonk te rijden.

Vrijwilligers bedanken

Het Fonds 9150 organiseerde de voorbije jaren telkens een volksfeest naar aanleiding van de doortocht van de Ronde en ook dit jaar is de vereniging op afspraak. “Alleen gaan we dit keer onze eigen vrijwilligers eens in de watten leggen”, zegt Geert Magerman. “Door corona is het aantal mensen in armoede fors gestegen. Voor onze kerstbrunch steeg het aantal deelnemers van 180 naar 300. We hadden daarom een oproep gedaan naar helpende handen. Al die mensen gaan we nu bedanken met een feestje op het kerkplein.”

Werking spijzen

Voor de medewerkers van Fonds 1950 is er een gratis drankje en hapje. “Maar we gaan ons tentje ook openstellen voor de andere wielerliefhebbers en sympathisanten. Ze kunnen er iets nuttigen tijdens en na de passage van de koers en de opbrengst gaat uiteraard naar onze werking”, vervolgt Magerman.

Geschenkjes uitdelen

Het Fonds 9150 slaat ook de handen in elkaar met de andere armoedeorganisaties in de gemeente. “We zijn met vier en hebben allen dezelfde doelgroep”, legt Pia De Monie uit. “In de toekomst willen we onze activiteiten wat meer op elkaar afstemmen. Een eerste concreet initiatief is de Puf-in van Welzijnsschakels op 17 april. Voor de bingo schenken we de overschot aan kerstcadeaus die we eind vorig jaar kregen van de Kruibeekse bevolking. Door de massale giften hebben we nog zo’n 200 prijzen over.”

Het Fonds 9150 heeft zelf de ambitie om in tien jaar tijd 100.000 euro te kunnen schenken aan mensen in armoede. “We zitten momenteel al aan 40.000 euro”, zegt Magerman. “Het is echter ook belangrijk dat mensen weten waar dat geld aan wordt besteed. We willen daarom meer naar buiten treden als vereniging en ons volksfeest op het kerkplein tijdens de doortocht van de Ronde is de geknipte aanleiding.”

Ronde 9150 vindt plaats op zondag 3 april van 10 tot 13 uur onder de kerk van Kruibeke.