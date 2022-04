Fanclub Brent Van Moer bouwt feestje tijdens Kruibeekse passage De Ronde: “Nieuw fanlied gelanceerd”

KruibekeKruibeke kreeg dit jaar een prominentere plaats in het parcours van De Ronde van Vlaanderen. Dat lieten ze bij de fanclub van de Beverse Lotto-renner Brent Van Moer niet onopgemerkt voorbijgaan. De fans moedigden hun pupil luidkeels toe met vlagjes en een nieuw fanlied. “Auteur van de song is Raymond Felix, de man achter Willy Sommers’ hit ‘Laat de zon in je hart’”, zegt Dirk Thyssen, voorzitter van de Brent Van Moer fanclub.

De voorbije twee jaar bleven de Wase wielerfans net als elders in Vlaanderen op hun honger zitten toen de coronamaatregelen een grote opkomst langs het parcours niet toelieten. Omdat de Ronde bovendien volgend jaar terug in Brugge start was het de ideale gelegenheid om de wielerhelden toe te juichen. In Kruibeke werden meerdere supportersinitiatieven op poten gezet. Fonds 9150 verzamelde op het Kruibeekse kerkplein. Langs de N419 had de fanclub van Brent ‘’t Brekske’ Van Moer, die pas vorig jaar werd opgericht, zijn tenten opgeslagen. Onder een pril lentezonnetje en met in de ene hand een vlagje in de ene hand en in de andere een fris pintje of warme koffie moedigden de aanwezigen de wielerhelden aan.

Ook Nette Hoskens, de vriendin van Brent, was samen met haar vriendinnen Jente en Yasmin van de partij. “Helaas heb ik Brent niet kunnen spotten in het peloton. Daarvoor passeerden ze net iets te snel”, lacht Nette. “Maar straks krijgen we een nieuwe kans, want we rijden door naar de Kwaremont.”

Volledig scherm Ook Brents vriendin Nette (links) is samen met twee vriendinnen van de partij. © Yannick De Spiegeleir

Fanlied

De fanclub van Brent zag de passage van Vlaanderen Mooiste als de ideale gelegenheid om hun nieuwe fanlied op de wereld los te laten. “Brent, onze kampioen uit het Waasland”, knalt het refrein vrolijk uit de boxen. Ook de uitvalsbasis van de fanclub, café De Voermansrust ook bekend als ‘Roos Pap’ krijgt een prominente vermelding. “De auteur van het lied is Raymond Felix (85). Hij schreef ook de bekende hit ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers. Ik geraakte met hem aan de babbel in Roos Pap en van het één kwam het ander”, zegt Dirk Thyssen, voorzitter van de fanclub.

Volledig scherm Raymond Felix samen met Veerle Peeters en Dirk Thyssen van de fanclub van Brent Van Moer © Yannick De Spiegeleir

Van Aert

Ondanks zijn onfortuinlijke coronabesmetting en bijhorende forfait voor De Ronde was de gedoodverfde favoriet Wout Van Aert er toch een beetje bij in Kruibeke. Op de parking van de AD Delhaize stonden Sabine Soetemans en haar gezelschap opgesteld met twee beeltenissen van de Vlaamse wielerheld op stok, waarvan één in zwemtenue. “Nu hij op non-actief staat, kan Wout misschien een carrièreswitch overwegen”, klinkt het vrolijk. Ook lang na de passage van De Ronde bleef het gezelschap voorbijrijdende wielertoeristen nog luid aanmoedigen. Het mag duidelijk zijn: de typische sfeer langs het parcours van De Ronde is ook in het Waasland terug van weggeweest.

Volledig scherm Dankzij deze vrolijke bende was Wout Van Aert toch van de partij tijdens de passage van De Ronde in Kruibeke. © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm KRUIBEKE Ronde van Vlaanderen fanclub Brent Van Moer Nette Hoskens Dirk Thyssen Raymond Felix © Yannick De Spiegeleir