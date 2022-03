Extra budget voor mensen die energiefactuur niet meer kunnen betalen

Met het fonds kan het OMCW cliënten helpen om achterstallige facturen voor gas of elektriciteit te betalen. Door de sterk gestegen energieprijzen komen er dit jaar meer mensen in de problemen. “Maar we willen ook de doelgroep uitbreiden”, zegt schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V). “Nu komen enkel mensen met een leefloon of in budgetbegeleiding in aanmerking. Hierdoor vallen er een aantal uit de boot die ook hulp nodig hebben. We gaan de regels daarom bijsture. Het maximumbedrag per gezin is vastgelegd op 400 euro per jaar.”