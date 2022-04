Elia gaat tien hoogspanningsmasten versterken in Kruibeke en Temse

De noord-zuidas tussen Kruibeke en Dilbeek vormt een belangrijk onderdeel van de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet en is nodig voor het transport van elektriciteit doorheen het hele land. De hoogspanningslijn loopt door 9 gemeenten en is 32 km lang. “De komende 10 jaar gaan we dit net versterken omdat er steeds meer uitwisseling van elektriciteit komt met onze buurlanden”, zegt Carolien Pouleyn, woordvoerster van het project. “De komende jaren gaan we de bestaande elektriciteitskabels vervangen door kabels die meer elektriciteit kunnen transporteren. Hiervoor worden eerst 64 masten versterkt en 6 vervangen.”

Per mast is er een afzonderlijke planning. Buurtbewoners worden ingelicht van zodra de werken in hun omgeving starten. In Kruibeke gaat het om 4 hoogspanningsmasten, in Temse om 6 pylonen. Het ijzerwerk en de funderingen worden versterkt omdat de nieuwe elektriciteitslijnen zwaarder zijn. Eenmaal de masten versterkt zijn, worden de oude elektriciteitsdraden verwijderd en vervangen door de nieuwe. Dit deel van de werken start vanaf 2023. Daarna worden nog bebakeningsbollen gehangen zodat de hoogspanningslijn goed zichtbaar is. In gebieden waar veel vogels voorkomen, plaatst Elia speciale vogelkrullen of fluorescerende bollen. Het einde van de werken is voorzien eind 2026.