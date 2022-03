Eerste editie van Repmond Rock op heraangelegd Mercatoreiland: “We verhuizen enkel van begin naar einde van de festivalzomer”

RupelmondeNa twee jaar stilte hebben de organisatoren van het festival Repmond Rock de draad terug opgenomen. Er zijn wel een aantal veranderingen. In de eerste plaats op de festivallocatie want het Mercatoreilandje onderging recent een facelift. Er is ook beslist om de datum te verschuiven naar het najaar om geen concurrentie te vormen met andere evenementen.

Hoewel er nog geen enkele naam bekend is voor de affiche, is de voorverkoop van tickets dinsdag wel al van start gegaan. “We hebben een vrij trouw publiek dat altijd op post is, los van de bands die op het podium staan”, zegt Bavo Cruyssaert. “Deze ‘super early bird’-tickets zijn aan 10 euro te verkrijgen en daarmee doe je heel wat voordeel.” Reden tot feesten is er dit jaar alleszins, want Repmond Rock bestaat exact 30 jaar. “Hoewel het niet evenveel edities zijn, want ons publiek moest er drie missen waarvan twee de voorbije jaren door corona.”

Nieuwe datum

Repmond Rock trapte de voorbije jaren steevast het festivalseizoen af, maar aan die traditie komt nu wel een einde. “Eind juni is er teveel concurrentie van andere evenementen. We hebben het ook al enkele keren moeten afleggen tegen de grote schermen voor een EK of WK. Daarom hebben we de agenda voor de regio eens grondig onder de loep genomen. De keuze is gevallen voor het derde weekend van september. Op 16 en 17 september is er geen andere grote activiteit.”

Vernieuwd decor

Aan de formule wordt niet gesleuteld. Op vrijdag 16 september is er een gratis after workparty met dj’s. Zaterdag is het eigenlijke festival. De organisatoren gaan nu de puzzel leggen voor de inrichting van het terrein. Het Mercatoreiland werd immers recent volledig heraangelegd. “Maar dat biedt ongetwijfeld ook heel wat opportuniteiten”, vult Jan De Cleen aan. “We kunnen alles wat aangenamer inkleden met zithoekjes voor het publiek en vanop het platform aan de Scheldedijk is er een mooi zicht op het podium. Bij de werken zijn ook de nodige nutsvoorzieningen aangelegd en daar zijn we uiteraard ook erg dankbaar voor.”

Opbrengst voor jeugdlokaal

In het organisatiecomité zitten traditioneel ook heel wat leden van de Scouts van Rupelmonde. Net als de vorige edities gaat een deel van de opbrengst naar het nieuwe lokaal dat gedeeld zal worden met Chiro De Spiraal. Het wordt een ideale uitvalsbasis voor zo’n 250-tal leden. “Een ander deel is voor de werkingskosten, want door corona kwam er de voorbije twee jaar weinig in het laatje.”

Afgelopen zondag hebben beide jeugdverenigingen ook een tijdscapsule gemaakt. Die wordt deze week begraven onder de nieuwbouw, net voor de aannemer de vloerplaat giet.

Tickets voor Repmond Rock zijn online verkrijgbaar via www.repmondrock.be.

Volledig scherm Deze week wordt de tijdscapsule begraven onder de vloer van het nieuwe jeugdlokaal. © RV