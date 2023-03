Eén inzittende kritiek en twee zwaargewond nadat auto van brug over E17 rijdt en vuur vat

De man kwam van de E17 en nam de afrit Haasdonk. Aan het einde van de afrit reed hij echter rechtdoor, dwars door de vangrail, om met zijn voertuig beneden in de Portugezenstraat te belanden. Daar kwam de auto uiteindelijk op zijn kant terecht in de gracht waarna hij vuur vatte. In de wagen zaten drie inzittenden: naast de bestuurder gaat het om twee jongemannen van 28 jaar. Een passagier die minst zwaargewond was, kon de chauffeur en de andere inzittende uit het wrak halen voor de wagen helemaal in lichterlaaie stond. Ze werden vervolgens alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis in Antwerpen. Eén van hen zou in levensgevaar zijn.