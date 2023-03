Eén bestuurder op drie rijdt te snel in Heirstraat

Carnavals­co­mité Temse mag na drie jaar terug de zotskap opzetten

Na drie jaar kan het Carnavalscomité Temse dit weekend eindelijk nog eens alle registers opentrekken. De scepter is in handen van Liliane Wauters, die al in 2020 tot prins carnaval verkozen werd als prins Lili I. De stoet trekt zondagmiddag door het centrum.