Dronken fietser gewond na val

Kallo Koppel ingenieurs gaat brasserie Fort Liefkens­hoek uitbaten: “We zochten een nieuwe uitdaging en die hebben we ook gevonden”

In het Fort Liefkenshoek in Kallo opent vandaag een nieuwe brasserie de deuren. Evelyne De Clerck (38) en Jurgen Verbraecken (46) gaan de zaak runnen. De omliggende haven is geen onbekend terrein want beide werkten er vele jaren als ingenieur. “Toen we door een herstructurering beide onze job verloren, wilden we ons leven over een andere boeg gooien...”

9 maart