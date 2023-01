Dronken chauffeur vlucht na ongeval maar kan gevat worden door getuige

De 38-jarige man uit Kruibeke was in de Rupelmondestraat met zijn voertuig tegen een geparkeerde auto gereden. De bestuurder nam de vlucht maar een getuige achtervolgde de verdachte terwijl hij de politie verwittigde. De man werd aangetroffen in de Nieuwstraat in Rupelmonde. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,8 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.