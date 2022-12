Dronken bestuurster gaat over de kop

Burcht Omwonenden vrezen parkeerpro­ble­men door komst Waterbus: “Bezet­tings­graad parkings is nu al 75 tot 80%”

Een aantal bewoners uit de Dorpstraat in Burcht heeft bezwaar ingediend tegen de bouw van een nieuwe steiger voor de Waterbus. Ze vrezen dat de parkeerdruk in de omgeving fors gaat stijgen. “De bestaande parkings zijn nu al bijna continu volzet. We hebben niks tegen de Waterbus maar men zou de steiger beter op een andere locatie bouwen”, zegt Adalbert De Witte. Volgens het gemeentebestuur wordt in de eerste plaats op voetgangers en fietsers gemikt.

