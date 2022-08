Dronken bestuurder verliest controle in Kerkstraat

Temse/Sint-Niklaas 16-jarige fietser overleden na vluchtmis­drijf, dader botst paar kilometer verder tegen paal en wordt gevat: “Hij was zo zwaar onder invloed dat we hem nog niet konden verhoren”

Een 16-jarige fietser is maandagavond om het leven gekomen na een aanrijding in Temse. De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht, maar knalde enkele kilometers verder tegen een verlichtingspaal. Ook na die botsing probeerde hij te vluchten. De dader, een 33-jarige man uit Sint-Niklaas, werd gevat en testte positief op het gebruik van drank en drugs. “Hij was zo zwaar onder invloed dat we hem nog niet konden verhoren”, zegt commissaris Katty De Bruyn.

12:21