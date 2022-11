Drie personal trainers en één kine delen samen praktijkruimte Push: “Door kosten te delen kunnen we onze droom realiseren”

KruibekeIn de Langestraat in Kruibeke hebben vier jonge starters hun intrek genomen in de groepspraktijk Push. Klanten kunnen er terecht voor personal training en kine. Een eigen praktijk was voor de vier twintigers enkel te realiseren door de krachten te bundelen.

Het idee voor de groepspraktijk komt eigenlijk van Roy De Wiest, zaakvoerder van Pat’s Activitycenter. Hij liet het voormalige winkelpand verbouwen en zocht contact met enkele zelfstandige personal trainers en een kine om er samen de schouders onder te zetten. Steffi De Boey (24), Emma Van Releghem (28), Maxim D’hondt (25) en Korneel Schaeverbeke (26) zullen Push samen gaan runnen.

Jonge starters

De vier twintigers droomden allen al een tijdje van een eigen zaak. “Maar zowel financieel als organisatorisch is dat bijzonder moeilijk”, getuigt Steffi. Zij won eerder dit jaar een pop-up in Warande Beveren maar haakte af omdat ze toch nog heel wat moest investeren om van een winkelpand een praktijk te kunnen maken. “Bovendien ben ik intussen zwanger en zal ik er binnenkort een tijdje van tussen zijn. In een praktijk waar ik er alleen voor sta, zou dat al problematisch zijn. Nu kan ik altijd doorverwijzen naar een van de collega’s. Dat doen we nu sowieso ook al op basis van het profiel van klanten.”

Complementair

De vier werken op zelfstandige basis bij Push en moeten ook zelf hun eigen klantenbestand uitbouwen. “We zijn echter vrij complementair. Van concurrentie is geen sprake”, benadrukt Steffi. “Ik richt me bijvoorbeeld als personal trainer vooral op vrouwen. Voor hen is de stap naar de traditionele fitness soms wat groter, vooral als ze willen afvallen en die groep vormt toch 80% van mijn cliënteel. Hier krijgen ze een intensieve coaching 1 op 1 of in kleine groepjes van maximum drie personen. Dat zorgt voor een veilige omgeving.”

Maxim en Korneel houden zich als personal trainers vooral bezig met sporters maar hebben ook elk hun eigen specialiteit zoals blessurepreventie, het wegnemen van stress of pijnklachten. Emma vormt als kinesiste de perfecte aanvulling. “Ik heb al enkele jaren ervaring in een praktijk maar dit is mijn eerste eigen project”, vertelt ze. “Voor de kine is er een aparte behandelingsruimte maar uiteraard zal ik ook dankbaar gebruik maken van de rest van de infrastructuur om mijn patiënten oefening te laten doen.”

Inspelen op behoefte

In de buurt was er nog geen aanbod aan personal training. “Het is weliswaar duurder dan een fitness maar je krijgt er dan ook een individuele coaching voor in de plaats. Aan de reacties merken we dat er echt wel nood aan was.” Voor elke van de vier was een eigen praktijk enkel te realiseren door de krachten te bundelen. “Hoewel het geen traditionele fitnesszaak is, volgestouwd met toestellen, vraagt het toch een flinke investering. Nu maken we met vier gebruik van dezelfde ruimte en materiaal. Het was voor ons de geknipte formule om onze droom te realiseren.”

