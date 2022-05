De Feestvrienden en OLV-school steunen Kruibeke Helpt met mooie cheque

Beveren Studio Kollektive opent pop-up in voormalige garage: “Nieuwbouw liep vertraging op, maar we wilden niet langer wachten”

In de voormalige garage Houttequiet aan de Oude Zandstraat heeft de nieuwe conceptstore Studio Kollektive de deuren geopend. Het gaat om een pop-up, want de zaak komt in een nieuwbouw aan de overkant van de straat. “De bouw liep echter een half jaartje vertraging op en de collecties waren al besteld. En eigenlijk wilden we gewoon ook niet langer wachten”, lacht zaakvoerster Elke Vijt.

