Conner Rousseau niet welkom in basisschool maar wel met open armen ontvangen op seniorenbingo

Steendorp Jambers gaat na dertig jaar opnieuw op bezoek bij Winnetou: “Van motorbende­lei­der tot piraat”

In de vijfde aflevering van ‘Jambers - Back to the 90's’ gaat reportagemaker Paul Jambers nog eens op bezoek bij Winnetou. De kleurrijke figuur woont intussen niet langer meer in Steendorp. Hij maakte zijn droom waar en leeft nu als piraat op een schip in Sint-Amands.

4 oktober