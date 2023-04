Chiro Inzet viert 80-jarig bestaan met feestweekend

1,3 miljoen euro voor betere hulpverle­ning in het Waasland: “Ambulances met spoedver­pleeg­kun­di­ge moeten MUG-ziekenwa­gens ontlasten”

De hulpverlening in zowel Beveren als in Sint-Niklaas wordt uitgebreid. Maandag zijn er nieuwe ‘paramedische interventieteams’ in gebruik genomen. Dat zijn ziekenwagens die naast een ambulancier een gespecialiseerde spoedverpleegkundige aan boord hebben. Die laatste mag meer medische handelingen stellen dan een gewone ambulancier zoals het plaatsen van een katheter, intuberen of medicatie toedienen. Het is vooral een ontlasting van de huidige MUG, die jaarlijks 2.500 keer moet uitrukken.