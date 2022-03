Chiro Adelheid legt eerste steen van nieuw onderkomen: “Ledenaantal bijna verdubbeld op tien jaar tijd”

KruibekeIn de Kattestraat is de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe jeugdlokalen van Chiro Adelheid. De jeugdbeweging heeft veel geduld moeten opbrengen want het bouwdossier was een heus hindernissenparcours. “Maar het eindresultaat zal alle leed verzachten”, klinkt het enthousiast.

De eerste plannen voor de nieuwbouw dateren al van elf jaar geleden. “Aanvankelijk was het de bedoeling om de oude lokalen die we delen met jeugdhuis Ter Walle te renoveren en uit te breiden”, blikt voorzitter Patrick Verwimp terug. “In 2014 werd hiervoor zelfs een bouwaanvraag ingediend. We botsten echter op twee obstakels: de kostprijs en het stijgend aantal leden. We beseften gelukkig tijdig dat we het beter over een andere boeg konden gooien. Het gevolg was iets langer wachten maar wel toekomstgericht bouwen.”

Bouwcomité

Koken kost geld en daarom werd de vzw Adelheid@Work opgericht. De vzw bestaat voornamelijk uit oud-leiding die de voorbije jaren heel wat activiteiten organiseerde om geld in het laatje te brengen. In 2017 werden de eerste plannen getekend voor een nieuwbouw op een akker achter het huidige jeugdheem. “Daarvoor was wel een aanpassing nodig van het RUP wat anderhalf jaar in beslag nam”, vervolgt Verwimp. In april vorig jaar zouden de werken starten maar door een faillissement van de aannemer liep alles opnieuw vertraging op. “Ons geduld is inderdaad behoorlijk op de proef gesteld maar nu zitten we in de laatste rechte lijn en de beloning aan de finish zal de moeite lonen.”

Volledig scherm © rv

Polyvalente zaal

De fraaie nieuwbouw telt verschillende lokalen voor alle leeftijdsgroepen. “Elk lokaal heeft een dubbele deur naar buiten en een eigen terras. Centraal is een grote polyvalente speelruimte. Er is ook voldoende berging voor alle kampmateriaal. We kunnen de ruimte ook gebruiken want ons ledenaantal is de voorbije jaren fors gegroeid. We komen van een 120-tal leden in 2011 en zitten nu aan 194. Eens de nieuwbouw in gebruik zal de kaap van 200 snel genomen zijn.”

Eerste steen met kleurte

De leiding mocht samen met burgemeester Dimitri Van Laere de symbolische eerste steen leggen. Een kleurrijke steen met een dubbele functie. “Elk lokaal krijgt een eigen kleur die overeenkomt met de leeftijdsgroep die er gebruik van maakt”, legt de leiding uit. “Op de symbolische eerste steen zijn al die kleuren gebundeld.”

Speelweide

De nieuwbouw moet eind dit jaar klaar zijn. Achter het gebouw komt ook nog een grote speelweide en stevige groenbuffer. “Een groot verschil met de stenen binnenkoer van vroeger. We moeten dan niet langer uitwijken naar parkjes in de omgeving.” Chiro Adelheid wil het gebouw in de toekomst ook verhuren aan andere vereniging. “En de groene ruimte kan eveneens door de aanpalende school gebruikt worden”, vult burgemeester Dimitri Van Laere aan. “Deze sluit trouwens aan op de bestaande trage weg naar sportcentrum Kerkeputten. Een veilige alternatieve route voor zowel de Chiromeisjes als leerlingen.”

Volledig scherm De leidingploeg © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm De vzw Adelheid@Work © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters